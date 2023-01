Pubblicità

Per garantire al nostro cucciolo una salute di ferro anche in età adulta, bisogna prestare grande attenzione alla sua alimentazione fin dalla tenerissima età. Portare il piccolo dal veterinario, inoltre, è d’obbligo così da sottoporlo ad una visita medica e stabilire insieme al professionista, la migliore alimentazione in base alle sue esigenze.

Poiché il cane è un animale onnivoro, la sua dieta dovrà prevedere dal 40% di proteine, 40% di carboidrati e 20% di verdure. Durante il primo mese di vita, il cucciolo si nutrirà solo ed esclusivamente del latte materno, ma nel caso in cui dovesse mancare, si potrà integrare con del latte in polvere per cuccioli che va somministrato ad intervalli di 3 ore, quindi sia di giorno che di notte.

Attenzione a non somministrare mai latte vaccino che, non essendo digerito bene, può provocare diarrea. E’ proprio in questo periodo che il cucciolo inizierà ad interessarsi al cibo adulto, iniziando la fase dello svezzamento, durante la quale potrà mangiare cibi molto morbidi e omogeneizzati.

Arrivato alle 6 settimane, il piccolo è ormai già svezzato e potrà abbandonare il latte materno ed iniziare ad alimentarsi con un’alimentazione specifica che agevoli la sua crescita. Affinché il nostro cucciolo goda sempre di ottima salute è sempre bene puntare su un’alimentazione equilibrata, caratterizzata da crocchette di qualità, appositamente pensate per lui, che gli garantiscano tutti i nutrienti di cui ha bisogno per crescere sano e forte.

Rispetto ai cani adulti, i cuccioli necessitano di molta più energia e proteine, per questo motivo è essenziale alimentarli con croccantini specifici che si rivelano grandi alleati per la loro crescita. Somministrare un’alimentazione sana ed equilibrata fin dalla tenera età, impatterà in maniera positiva sulla sua salute e lo farà crescere sano e forte.

Tra i migliori alimenti per cani presenti in commercio troviamo le crocchette puppy Amusi, uno dei brand più apprezzati per l’alimentazione dei nostri amici a 4 zampe. I croccantini per cuccioli Amusi sono adatti fino ai 12 mesi d’età per i cani di taglia piccola, o 16 mesi, per i cani di taglia grande. Sono ricchi di proteine nobili e di energia, sostengono l’accrescimento del cucciolo, disponibili in 4 gusti diversi (pollo, maiale, agnello e aringa) ed adatti per tutte le taglie.

Le crocchette Amusi sono prodotte da un team di veterinari e nutrizionisti, promuovono lo sviluppo muscolare del cucciolo, grazie alle proteine ad elevato valore nutrizionale, sostengono lo sviluppo dell’intero organismo grazie all’omega 3, calcio, fosforo e vitamina D e sono super appetitose a cui il piccolo non riuscirà proprio a resistere!