Il conto corrente è uno strumento finanziario che permette di ottimizzare la gestione quotidiana del denaro e di effettuare pagamenti elettronici.

Sebbene tutti i conti correnti mettano a disposizione dei clienti funzioni di base pressoché simili, ognuno presenta caratteristiche che potrebbero renderlo più interessante per un certo target.

Chi ad esempio desidera ottenere un piccolo guadagno sulle somme depositate, potrebbe trovare conveniente il conto corrente con interessi garantiti su tutte le somme libere, mentre se si desidera in primis risparmiare sui costi di determinate operazioni, ad esempio su quelli dei bonifici, si potrà optare per un conto a pacchetto.

In questo articolo vi spiegheremo come procedere per individuare il conto corrente più adatto alle vostre necessità.

Conto corrente a consumo o a pacchetto

Per prima cosa è necessario decidere se optare per un conto corrente a consumo, ossia che preveda il pagamento di una somma prestabilita per ogni operazione effettuata, oppure a pacchetto. Questa seconda tipologia di conto include nel canone mensile una serie di operazioni gratuite che possono essere illimitate, nel caso del conto senza franchigia, oppure limitate, laddove si opti per un pacchetto con franchigia.

Il primo tipo di conto, ossia quello a consumo, è ideale per chi non effettua un elevato numero di operazioni, mentre il secondo, in particolare quello senza franchigia, è perfetto per i clienti che utilizzano di sovente i vari servizi e strumenti messi a disposizione della propria banca.

Naturalmente sarà necessario scegliere un pacchetto che includa i servizi e le operazioni dei quali si ha realmente bisogno.

Conto corrente online o tradizionale

Il secondo aspetto da prendere in considerazione riguarda le modalità di fruizione dei servizi e di effettuazione delle operazioni, le quali possono essere di tipo tradizionale o digitale.

Nel primo caso, il cliente dovrà recarsi presso la filiale della banca scelta oppure utilizzare gli sportelli ATM per effettuare bonifici, addebiti sul conto e via dicendo; nel secondo caso potrà fare quasi tutto online, senza limitazioni di orario e di luogo.

Alcune banche mettono a disposizione conti correnti che possono essere gestiti sia tramite l’home banking sia tramite filiali e sportelli ATM.

I costi

Tra gli aspetti da valutare per individuare il conto corrente giusto, rientrano i costi del canone.

Per quanto riguarda il canone, è oggi possibile trovare soluzioni che consentono di azzerarlo o ridurlo notevolmente attraverso l’accredito di stipendio o pensione, il mantenimento di una somma minima e l’utilizzo di servizi specifici.

L’ammontare del canone è direttamente correlato al tipo di conto scelto; nel caso del conto a pacchetto senza franchigia sarà più alto rispetto a quello di un conto a consumo.

Confrontare più offerte

Prima di procedere con l’apertura del nuovo conto corrente, è sempre preferibile consultare più offerte, sia provenienti da una sola banca, sia di diverse banche.

Per fare questo, non si dovrà fare altro che visitare i siti web delle banche di propria fiducia e confrontare costi e servizi dei conti correnti.

In questo modo si riuscirà a trovare la soluzione giusta, ossia quella in grado di unire convenienza e funzionalità.