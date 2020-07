Oggi il mercato dei conti correnti è sempre più vasto e sconfinato, di conseguenza può essere molto difficile individuare un prodotto adatto alle proprie circostanze. Dietro questa scelta, apparentemente semplice, si nascondono le insidie di spese accessorie non calcolate o la perdita di alcuni interessanti benefit o rendimenti. Come è facile intuire infatti non esiste un conto corrente migliore in assoluto ma è possibile individuare quello che si adatta maggiormente alle esigenze del richiedente.

Per orientarsi in questa scelta a volte complessa è possibile affidarsi al portale CheScelta.it, il quale rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. Collegandosi direttamente al alla pagina ufficiale https://www.chescelta.it/ sarà facilissimo confrontare in modo rapido le offerte attualmente presenti sul mercato. In questo modo il cliente potrà operare una scelta consapevole, dettata dalla necessità di individuare un conto che presenti ad esempio un canone gratuito, oppure degli interessi attivi o ancora permetta di prelevare da qualsiasi sportello ATM.

Ovviamente questi sono soltanto alcuni esempi, è importante che ogni cliente scelga il proprio conto in base a quelle che possono essere le sue esigenze personali. Una persona che viaggia molto avrà generalmente, solo per fare un esempio, delle esigenze diverse da un cliente che tende a spostarsi poco. Così come chi è abituato a svolgere le operazioni online, attraverso la propria homebanking, opterà per un conto diverso da chi preferisce recarsi allo sportello “tradizionale”.

Criteri importanti per la scelta del conto corrente

Il primo aspetto che deve considerare chi è alla ricerca di un conto corrente è la tipologia. Esistono infatti diversi conti correnti che sono pensati appositamente per:

Imprese.

Disoccupati.

Giovani e studenti.

Minorenni.

Pensionati.

Famiglie.

All’interno dei conti riservati alle aziende ci sono molti conti che si differenziano in base alla tipologia. Vi sono infatti prodotti pensati per società di ogni genere. Questa differenziazione è ovviamente molto importante, in quanto permette ad ogni tipologia di impresa di disporre su un servizio tarato sulle singole necessità e di conseguenza di evitare così anche spese inutili.

Anche i conti correnti destinati ad un singolo cittadino si differenziano però in base alla tipologia. Con la logica conseguenza che un conto per pensionati presenterà delle caratteristiche diverse da uno pensato per i giovani. Un conto per giovani avrà un canone molto contenuto, presenterà pochissime spese e prevederà la possibilità di svolgere molte operazioni online.

Guida pratica alla scelta del conto

L’utilizzo di una piattaforma online di riferimento semplificherà quindi molto la scelta del futuro nuovo conto corrente. Una volta individuata la categoria di riferimento, il cliente potrà valutare ogni singola caratteristica, in modo da andare poi a scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze. Alcuni aspetti fondamentali da considerare saranno:

Il costo dei prelievi da ATM.

L’eventuale canone di apertura.

I costi di gestione.

Presenza di carte di credito o di debito associate.

Costi dovuti ai bolli.

Presenza di interessi attivi.

Ogni conto online si divide poi tra la possibilità di svolgere operazioni online, generalmente più economiche, e operazioni allo sportello. Qualsiasi cliente potrà così trovare il giusto compromesso tra tutti questi fattori, andando a scegliere un conto corrente che si adatti alle richieste del cliente. Utilizzare un adeguato comparatore permette inoltre di avere sempre tutte le informazioni circa tutte le caratteristiche di un conto corrente, in modo da escludere con assoluta sicurezza spese impreviste o costi accessori non preventivati.

Una volta individuata la soluzione migliore sarà sufficiente seguire il collegamento ipertestuale che permetterà di essere collegati direttamente al portale della banca per sottoscrivere il prodotto o fissare un appuntamento con un incaricato. In questo modo ogni cliente potrà operare una scelta davvero consapevole, andando poi così ad usufruire di un prodotto che si adatterà in modo perfetto alle proprie necessità.