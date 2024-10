Pubblicità

Sabato 26 ottobre l’Aula Magna dell’Istituto Fermi di via Re Grillo ospiterà “Come Perle” secondo convegno sulle malattie rare con focus sulla Sclerosi sistemica.

Quest’anno celebriamo la rarità puntando i riflettori sulla Sclerosi sistemica, una malattia rara autoimmune infiammatoria e cronica del tessuto connettivo che coinvolge il sistema vascolare.



Una delle mission del progetto Come Perle – nato e concretizzato nel 2018 con l’intento di dar voce agli invisibili, I Malati Rari – è la sensibilizzazione dei giovani, la nostra speranza per un futuro diverso, migliore. Pertanto è stato riorganizzato un concorso a premi rivolto agli Istituti d’Istruzione superiore della città di Licata il cui titolo è: “Io sono la mia passione, non la mia Malattia”.

Presidente del convegno è Andrea Burgio, responsabili scientifici: la dottoressa Lavinia Cacciatore, il dottore Giacomo Burgio. Segreteria organizzativa: Podologia Futura, CdaT Podologi CL-AG.