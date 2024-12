Oggi più che mai, quando si parla di ristrutturazione in casa si fa riferimento ad una preziosa opportunità per poter valorizzare a pieno l’ambiente domestico e renderlo confortevole, funzionale ed efficiente. Vivere in uno spazio in grado di soddisfare a pieno le proprie esigenze, del resto, è fondamentale, soprattutto visti i ritmi sempre più serrati che caratterizzano le routine di ognuno di noi. Proprio per questo motivo, ogni intervento volto al miglioramento dovrebbe essere pensato ed eseguito puntando all’ottimizzazione di tutti quelli che sono i fattori che incidono maggiormente sul comfort abitativo, sia sul fronte funzionale che di resa estetica degli spazi. Tra questi, troviamo l’isolamento termico con il suo ruolo di primi piano. Garantire una temperatura ideale in tutte le stagioni non si limita ad accrescere la qualità della vita, ma consente anche di ridurre i consumi energetici, con benefici economici e ambientali non indifferenti. Per poter ottenere risultati ottimali, è essenziale individuare gli elementi sui quali investire, tra materiali innovativi e soluzioni di vario genere utili ad aumentare l’efficienza energetica, pianificando accuratamente ogni intervento e massimizzando il rendimento della propria abitazione così da renderla più accogliente e sostenibile. Scopriamo, nelle prossime righe, i migliori consigli e soluzioni per migliorare l’isolamento termico in casa.

Rifacimento del tetto

Uno degli interventi più importanti da eseguire per poter aumentare le performance isolanti della propria dimora riguarda il rifacimento del tetto. Si tratta, del resto, di uno degli elementi più critici per la dispersione tecnica. Un rifacimento completo che includa l’installazione di materiali isolanti di alta qualità, tra cui possiamo citare la lana di roccia o il poliuretano espanso può ridurre in maniera molto significativa le perdite di calore. Non solo, l’isolamento del sottotetto, per esempio, si rivela essenziale per mantenere costante la temperatura interna e ottimizzare il comfort. Rivolgersi a professionisti del settore come RG2, leader nelle Ristrutturazioni Catania può essere una soluzione particolarmente indicata per conseguire risultati di qualità.

Sostituzione degli infissi

Gli interventi di ristrutturazione nell’ambiente domestico permettono di eseguire anche operazioni più profonde e lavori complessi come la sostituzione degli infissi. Questi ultimi, quando datati o mal isolati, rappresentano una delle principali cause di dispersione termica. Sostituire gli infissi con modelli di ultima generazione ad alta efficienza, magari dotati di vetrocamera e profili a taglio termico, garantisce un miglior isolamento, favorendo la termoregolazione degli spazi sia in estate che in inverno. Per evitare la fuoriuscita di calore o l’ingresso dello stesso in funzione delle stagioni, è opportuno investire in finestre con doppi o tripli vetri.

Cappotto termico

Il cappotto termico è un sistema di isolamento che viene applicato all’esterno o all’interno delle pareti. Sempre più abitazioni stanno adottando il cappotto termico in questi anni, data l’elevata efficienza energetica che simili soluzioni offrono. Il cappotto termico viene applicato per mezzo di materiali come EPS, sughero o fibre di legno, aiutando ad eliminare i ponti termici, migliorando l’efficienza energetica di interi edifici e non soltanto di singole abitazioni. Il cappotto termico si rivela particolarmente indicato per le case indipendenti o per le villette.

Isolamento del pavimento

Tra gli altri interventi che sentiamo di menzionare in questa disamina dedicata ai lavori da eseguire per migliorare le performance isolanti di una casa durante una ristrutturazione troviamo le operazioni dedicate al pavimento. Anche quest’ultimo, infatti, può contribuire alla dispersione termica. Interventi come l’installazione di pannelli isolanti sotto il massetto o la posa di materiali isolanti nei solai aiutano a migliorare l’efficienza termica degli ambienti. Non solo, poter godere di un pavimento ben isolato rende più vivibile e piacevole l’utilizzo dello stesso, specie in inverno.