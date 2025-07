I casinò sono soliti premiare i giocatori attivi con regali unici. Per questo motivo è stato creato un sistema di fedeltà multilivello, disponibile in casinò come Casinia e altri, in cui ogni livello di attività porta i propri risultati e diversi bonus. Questo metodo permette ai giocatori di ricevere motivazione quotidiana e di partecipare regolarmente ai giochi sul sito per ottenere più punti e ancora più premi.

Ottenere premi graduali per l’attività

Tutti gli utenti che si registrano su Casinia o su qualsiasi altro casinò iniziano dal primo livello base. Di solito tutti hanno premi normali, come promozioni standard nella sezione corrispondente e accesso 24 ore su 24 alla chat online del servizio di assistenza.

Tuttavia, per la partecipazione attiva dell’utente ai giochi e per il completamento dei compiti, il giocatore accumulerà punti e salirà la scala della fedeltà. E con ogni nuovo livello appariranno nuovi bonus, come cashback, manager personale, bonus esclusivi e molto altro ancora.

Motivazione dei giocatori a tornare più spesso

Il programma fedeltà multilivello di Casinia e di altri casinò costituisce un’ulteriore motivazione per i giocatori. Essi desiderano visitare il casinò più spesso per giocare regolarmente. In cambio, il casinò li ricompenserà con punti che offriranno ulteriori vantaggi per un gioco confortevole. Tutto ciò crea nell’utente l’abitudine di giocare attivamente, stimolando l’interesse per il sito.

Cosa influenza la crescita del livello e il valore dei premi

La crescita attiva nel sistema di bonus per livelli dipende direttamente dal giocatore. Più tempo gioca su Casinia o in qualsiasi altro casinò, più alto sarà il suo livello. Tra i compiti principali che l’utente deve svolgere per raggiungere questo obiettivo, vale la pena sottolineare:

Scommesse nei giochi e sessioni di gioco frequenti.

Partecipazione a tornei e promozioni speciali.

Completamento di compiti aggiuntivi, come la compilazione del profilo, la verifica e altri.

Anche il tempo trascorso sul sito influisce sul progresso. Più spesso l’utente gioca, più alto sarà il suo status nel programma fedeltà. Vale anche la pena prestare attenzione ai tipi di giochi. In alcuni programmi VIP è necessario giocare a giochi specifici che danno più punti e consentono di salire più rapidamente nel programma fedeltà.

Quando conviene passare al livello VIP

Passare al livello VIP conviene quando l’utente utilizza i servizi del casinò in modo costante e regolare. Se è interessato ad ampliare i propri vantaggi nel gioco, li otterrà in cambio della sua attività. Inoltre, potrà ottenere anche altri vantaggi aggiuntivi:

Più bonus e offerte personalizzate.

Un manager personale e promozioni individuali.

Limiti di transazione estesi.

Privilegi aggiuntivi, come un servizio accelerato.

Se l’utente desidera ottenere un’interazione personalizzata con il casinò, vale la pena rivedere il proprio gioco e iniziare a salire la scala VIP. In questo modo, il giocatore può scoprire eventi esclusivi, promozioni, tornei e premi che miglioreranno la sua esperienza di gioco personale. Inoltre, i premi aggiuntivi sotto forma di bonus e, a volte, di regali reali, saranno una piacevole aggiunta che lo motiverà a giocare ancora più attivamente sul sito.