Chiunque lavori a contatto con il pubblico sa quanto sia importante il cliente per la crescita dell’azienda e questo perché un cliente felice e pienamente soddisfatto è in grado non solo di migliorare la considerazione che gli altri hanno di noi ma anche farci crescere in termini di profitto e guadagni.

La fidelizzazione del cliente è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione e si compone di una serie di azioni e strategie ben pensate e pianificate.

Come possiamo, dunque, coccolare, affascinare e fidelizzare i nostri clienti? Ve lo spieghiamo con questi 3 facili esempi.



1) Fai loro un regalo

Questo primo consiglio può sembrare scontato, ma vi assicuriamo che non lo è. La verità, infatti, è che un cliente apprezza sempre i regali, specialmente se questi sono utili o vengono fatti con una motivazione ben precisa o in un momento tale da giustificarne il gesto.

Quanti di voi hanno dei calendari per farmacie personalizzati o delle penne griffate col nome di una azienda? Ormai è tradizione per molti clienti, infatti, ricevere dalla propria farmacia di fiducia il classico calendario olandese, quello (per intenderci) con i numeri in verde o con i consigli su come curare i malanni di stagione.

Perché tutto questo? Perché applicare il proprio brand a degli oggetti di facile e di utile consumo è una strategia sempre efficace. Da una parte ci permette di far “girare” il nome della nostra azienda e dall’altra viene percepita come una coccola da parte del cliente, il quale apprezzerà sicuramente il gesto e lo terrà positivamente in considerazione.

2) Premia sempre la loro fiducia

È innegabile che nel processo di fidelizzazione di un cliente il sistema che premia la fedeltà è quello che funziona sempre bene. “Porta un amico e ricevi uno sconto”, “Più compri e più vinci”, sono tantissimi gli slogan e le operazioni di marketing che possiamo sfruttare per convincere un cliente a fidarci di noi e non abbandonarci mai.

Tessere punti, offerte esclusive e premi fedeltà sono, infatti, un buon modo per dimostrare al cliente che apprezziamo la sua scelta e la sua totale fiducia. Questo porterà sicuramente dei punti a favore della nostra causa e ci permetterà di arrivare anche a nuovi clienti attraverso il passaparola.

3) Ricorda sempre di dare importanza al Customer Service

Il servizio clienti è sicuramente una delle colonne portanti di ogni attività che si rispetti. Dimostrare di saper comunicare, di tenere alla soddisfazione del cliente ed al suo punto di vista è un elemento di fondamentale importanza che non va mai e poi mai trascurato (ma anzi usato come spunto di riflessione).

Parlare col cliente, difatti, significa anche imparare a conoscerlo meglio, imparare dalle sue abitudini ed apprendere quelli che secondo lui sono i nostri punti di forza e di debolezza. Da questo potremo sicuramente trarre spunto e migliorare, così da dare a tutti nostri clienti il miglior servizio possibile, frutto dei loro giudizi e delle loro richieste.