Il gruppo “Coltivazione in serra, tunnel e campo aperto” ha organizzato la terza premiazione di aziende particolarmente meritevoli.

Nella terza edizione del premio “Coltivazione in serra, tunnel e campo aperto”, tenutosi a Vittoria, giovedì 11 luglio 2024, abbiamo deciso di premiare 7 aziende agricole, in rappresentanza di 7 diversi areali della fascia trasformata e di 7 diverse specialità.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di premiare delle aziende agricole che si sono contraddistinte, nel nostro gruppo, durante tutto l’anno agrario.

Si tratta di aziende che hanno rappresentato al meglio gli ideali del nostro progetto che mira a creare una rete tra i produttori agricoli attraverso la reciproca collaborazione.

Le aziende premiate:

AZIENDA AGRICOLA BENNARDO ALESCI E FRANCA BALLACCHINO

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità Melone”

Zona di produzione: Desusino, Butera.

AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI AUGELLO

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per coltivazione in biologico”

Zona di produzione: Partanna, Valle del Belìce.

AZIENDA AGRICOLA ANGELO MELI

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità zucchino”

Zona di produzione: Feudo Nobile, Gela.

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MILANO

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità pomodoro”

Zona di produzione: Contrada Ribaudo, Vittoria.

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GAMBUZZA

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità anguria”

Zona di produzione: Ispica

AZIENDA AGRICOLA IACONO

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità melanzana”

Zona di produzione: Santa Croce Camerina

AZIENDA AGRICOLA PICONE

“Azienda agricola rappresentativa del gruppo per specialità peperone

Zina di produzione: Contrada Macconi, Acate

Ringraziamo le migliaia di aziende agricole che fanno parte del nostro progetto.

Un ringraziamento a HM.CLAUSE Italia per la partecipazione e la collaborazione per l’evento tecnico.

La prossima edizione si terrà tra un anno in un’altra località delle fascia trasformata.