Accoltellato per motivi poco chiari nel corso di un’accesa discussione scoppiata, l’altra notte, nei pressi di Piazza Stazione. Vittima della presunta aggressione un quarantenne, bracciante agricolo, di nazionalità tunisina residente da tempo a Licata.

Con dei tagli in varie parti del corpo si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure e medicazioni del caso, applicandogli dei punti di sutura. Poi è stato giudicato guaribile con una prognosi di due settimane e dimesso. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno avviato le indagini. I militari hanno già compiuto un sopralluogo nella zona teatro del fatto di sangue.