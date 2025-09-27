ADV

Aggressione a Betzdorf: Tre feriti, caccia all’uomo per un licatese di 66 anni.

Un grave fatto di cronaca ha sconvolto la città di Betzdorf (Germania) nella mattinata di venerdì: tre persone (originarie di Licata) sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, in un’aggressione con coltello avvenuta in una villetta bifamiliare in Johannes-Krell-Straße, a pochi metri dalla scuola elementare Christophorus.

L’aggressione sarebbe avvenuta ad opera di un licatese il quale ha gravemente ferito la moglie di 61 anni, il figlio di 41 anni e la nipote di 14 anni. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

L’uomo sarebbe tuttora in fuga e le forze dell’ordine hanno avviato un’intensa operazione di ricerca nella zona e nei comuni limitrofi. Al momento sono ignoti i motivi del gesto violento dell’uomo.