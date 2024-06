Pubblicità

Gli agenti del commissariato di Polizia coordinati dal dottore Garro stanno indagando su una lite sfociata in una coltellata in pieno centro storico. Ad avere la peggio un uomo rimasto ferito dal fendente e attualmente sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I poliziotti si sono precipitati sul posto e hanno fermato un uomo attualmente interrogato in Commissariato per chiarire i contorni della vicenda.