Un vero trionfo di solidarietà a Licata dopo l’appello lanciato dalla Comunità “Don Carmelo Di Bartolo” di Licata del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) che ha aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Raccolti 500 chilogrammi di alimenti suddivisi in 50 scatole, nel corso della ventisettesima edizione della giornata di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà.

Soddisfazione è stata espressa dal Magister della Comunità MASCI di Licata, Carmelo Bulone, che ha voluto ringraziare il Gruppo Scout Licata 4, l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Giuseppe Maria Tomasi, e i responsabili dell’Eurospin di Via Gela a Licata e tutte le cittadine e i cittadini che hanno contribuito a donare gli alimenti nel corso di tutta la giornata di sabato 15 novembre.

“Siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato al termine della giornata il Magister Carmelo Bulone– per il successo dell’iniziativa. Ringraziamo la città per questo gesto molto importante di solidarietà e fratellanza”.

I sacchetti , distribuiti dal MASCI, presso il supermercato Eurospin, sono stati riempiti di alimenti come: tonno o carne in scatola, pelati, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio e alimenti per l’infanzia”.