Colletta alimentare del MASCI. Raccolti 550 kg di alimenti in 61 scatole.

Un vero trionfo di solidarietà a Licata dopo l’appello lanciato dalla Comunità “Don Carmelo Di Bartolo” di Licata del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) che ha aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Raccolti 550 chilogrammi di alimenti suddivisi in 61 scatole, nel corso della ventiseiesima edizione della giornata di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà.

Soddisfazione è stata espressa dal Magister della Comunità MASCI di Licata, Carmelo Bulone, che ha voluto ringraziare il Gruppo Scout Licata 4, l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Giuseppe Maria Tomasi, la Presidente Fabiola Gaglio e tutte le socie dell’Inner While e i responsabili della Lidl di Via Palma a Licata e tutte le cittadine e i cittadini che hanno contribuito a donare gli alimenti nel corso di tutta la giornata di sabato 19 novembre.

“Siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato al termine della giornata il Magister Carmelo Bulone- per il successo dell’iniziativa che è coincisa con la Giornata dedicata ai poveri voluta da Papa Francesco. Ringraziamo la città per questo gesto molto importante di solidarietà e fratellanza”.

I sacchetti arancioni, distribuiti dal MASCI, presso il supermercato Lidl, sono stati riempiti di alimenti come: tonno o carne in scatola, pelati, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio e alimenti per l’infanzia”.