Anche quest’anno la Comunità “Don Carmelo Di Bartolo” di Licata del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) aderisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Si tratta della ventisettesima edizione della giornata di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà. Lo rende noto il Magister della Comunità MASCI di Licata, Carmelo Bulone, che lancia un appello a tutti i gruppi, le associazioni e i Club Service a dare un sostegno concreto alle famiglie bisognose in questi giorni che ci avvicinano alle Festività Natalizie. Un momento di solidarietà che il MASCI realizza in collaborazione con, il Gruppo AGESCI Licata 4 e l’Azione Cattolica della Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi.

“Si può fare questo gesto concreto – spiega il Magister Carmelo Bulone – recandosi presso il Supermercato Eurospin di via Gela e dopo aver comprato generi alimentari donarli al centro raccolta predisposto dal MASCI”.

Il MASCI di Licata ha voluto anche precisare che è possibile riempire i sacchetti di alimenti come: tonno o carne in scatola, pelati, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio e alimenti per l’infanzia”.

“Siamo certi – ha concluso il Magister Carmelo Bulone – che anche quest’anno Licata saprà far vincere la solidarietà e in questo modo potremo donare un piccolo sorriso a chi ha più bisogno”.