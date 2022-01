Pubblicità

In attesa delle decisioni della Federazione sull’eventuale slittamento della ripresa dei campionati, per il Licata si apre adesso una fase importante per quanto concerne il collaudo statico dello stadio comunale Dino Liotta. Comune e società stanno lavorando in sinergia (sono stati trovati anche i fondi per garantire la necessaria copertura finanziaria) e nei prossimi giorni dovrebbero materialmente prendere il via le operazioni che porteranno poi alla certificazione finale di agibilità dell’impianto di corso Argentina.