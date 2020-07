Presso la sede del Dipartimento Territorio ed Ambiente del Comune, il Sindaco Giuseppe Galanti, unitamente al dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico, Vincenzo Ortega, hanno ricevuto il Dirigente Generale della Protezione Civile Sicilia, ing. Salvo Cocina, per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi predisposti sul territorio comunale di Licata, dalla Regione Sicilia a seguito degli eventi atmosferici dell’11 novembre 2016. Ad accompagnare l’ing. Cocina, appositamente inviato a Licata dal governatore Nello Musumeci e dall’on. Giusy Savarino, l’ing. Maurizio Costa Responsabile provinciale della Protezione Civile e altri funzionari e tecnici dello stesso dipartimento, nonchè il prof. Giuseppe Aronica, docente di idraulica presso l’Università di Messina. L’incontro è stato incentrato sugli interventi individuati e finanziati nel 2017, i cui lavori sono già stati appaltati ed in alcuni casi già iniziati, mentre altri, come quelli riguardanti piazza Gondar, Piazza Duomo e rete raccolta acqua piovana del rione Fo0ndachello-Playa, inizieranno a breve. Dall’incontro è emersa la necessità di accedere ad ulteriore risorse finanziarie, sia per ampliare lavori già previsti, sia per nuovi interventi individuati nel corso del tempo. Particolare attenzione, durante dell’incontro, è stata riservata anche alla criticità del fiume Salso e alle opere di regimentazione dell’alveo. Alla riunione ha fatto seguito il sopralluogo dell’ing. Cocina e dei suoi accompagnatori, unitamente al sindaco Giuseppe Galanti in alcuni dei cantieri già aperti.