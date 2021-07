Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata guidati dal capitano Francesco Lucarelli hanno tratto in arresto un licatese di 25 anni incensurato. Nel corso di un servizio di controllo sulla Strada Statale 115, i Carabinieri hanno intimato lo stop ad una vettura che ha però continuato la propria corsa non fermandosi all’alt. L’automobile è stata bloccata qualche chilometro più avanti e, nel corso di un accurato controllo personale, lo stupefacente è saltato fuori. Si tratta di 60 grammi di cocaina verosimilmente pronta per essere immessa nella piazza dello spaccio nascosta tra gli slip. L’uomo è stato arrestato sul posto. L’altro occupante della vettura è stato invece denunciato perchè trovato in possesso di marijuana. Si tratterebbe di due volti nuovi.