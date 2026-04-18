La Polizia di Stato di Agrigento nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un giovane disoccupato, originario di Palma di Montechiaro, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro hanno concentrato l’attenzione sul centro abitato del predetto Comune, dove il monitoraggio del territorio e le informazioni raccolte hanno permesso ai poliziotti di acquisire rilevanti elementi indiziari in ordine ad un’intensa attività di spaccio di cocaina riconducibile all’arrestato. Sulla base di tali risultanze, gli agenti hanno effettuato un servizio di osservazione e pedinamento, nel corso del quale è stato documentato un incontro sospetto tra l’indagato ed un altro soggetto finalizzato ad una cessione di sostanza stupefacente.

L’acquirente, sottoposto immediatamente a controllo dai poliziotti, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e, pertanto, segnalato amministrativamente.

L’avvenuta cessione della sostanza operata dall’indagato ha indotto gli operatori ad eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso, estesa anche ad un immobile rurale nella sua disponibilità sito nel territorio di Naro, dove all’interno di uno zaino opportunamente occultato è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a oltre 1,2 chilogrammi, suddivisa in otto involucri. Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre sequestrati nr. 407 munizioni di diverso calibro illegalmente detenute, nonché la somma di 8650 Euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita, numerosi telefoni cellulari e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di munizioni e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.

Successivamente, il GIP presso il Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.