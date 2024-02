Pubblicità

Sequestrati 100 grammi di cocaina, 3 panetti di hashish del

peso di 315 grammi, altri 22 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per la pesatura, il confezionamento e il “taglio”, nel corso di un’operazione antidroga, con tanto di fuga con inseguimento, durante la quale un poliziotto ha sparato due colpi di pistola in aria. Una coppia licatese è finita ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per l’uomo.

E’ questo il bilancio dell’operazione di qualche giorno fa della Polizia di Stato quando si era verificata una forzatura ad un posto di blocco stradale.

Il blitz è stato effettuato dal personale della Squadra Mobile di Agrigento e dai colleghi del Commissariato di Licata.