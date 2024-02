Pubblicità

La Polizia di Stato di Agrigento continua nella sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Durante la notte odierna, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Licata, su disposizione del Signor Questore Dott. Tommaso Palumbo, hanno effettuato un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel territorio di Licata, sottoponendo a controllo un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo un uomo ed una donna di origini licatesi.

La coppia sin da subito ha mostrato segni di agitazione e nervosismo, tanto da indurre gli agenti ad effettuare un’ accurata perquisizione del veicolo all’interno del Commissariato di P.S. di Licata, dove e stato rinvenuto un panetto di cocaina, dal peso complessivo di Kg 1,250, occultato all’interno del veicolo.

Alla luce di ciò, la coppia è stata arrestata nella flagranza del reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Procura di Agrigento, in attesa della convalida, ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell’uomo e gli arresti domiciliari per la donna.

Le indagini sono in corso e la responsabilità penale degli arrestati non sono ancora accertate in via definitiva.