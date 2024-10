Pubblicità

Ancora un prestigioso riconoscimento per la Cna Provinciale. A distanza di 3 anni, l’Associazione agrigentina della Confederazione Artigiani e Imprenditori d’Italia torna a conquistare il primo posto, a livello nazionale, con oltre il 10% di adesioni in più rispetto alla campagna associativa 2022/2023. Il segno positivo è legato altesseramento delle imprese abbinate Inps, quello che attribuisce peso alla rappresentanza politico-sindacale. La cerimonia si è svolta a Roma, nella sede dell’auditorium della Cna Nazionale, nell’ambito dell’iniziativa “Cna davanti a tutti”, alla presenza dei massimi vertici: il presidente Dario Costantini e il segretario Otello Gregorini. In una sala affollata della classe dirigente,imprenditoriale e funzionariale, i vertici provinciali hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti per il risultato raggiunto. “E’ un traguardo che ci inorgoglisce – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – ci riempie di gioia ma ovviamente ci carica di ulteriore responsabilità nei confronti di una platea associativa che non è un semplice fattore numerico, ma esprime contenuti, relazioni, orgoglio e spirito di appartenenza. Un patrimonio di valori che trovarisconto concreto nel lavoro quotidiano svoltodalle sedi, dislocate nel territorio, dove ad ogni singolo associato si fornisce assistenza, consulenza, servizi, rappresentanza e attività promozionali. Condividiamo questo piazzamento d’onore con Cna Sicilia(piazzatasi al primo posto nella classifica delle strutture regionali) per l’efficace lavoro di coordinamento e di stimolo, ma anche e soprattutto con le nostre figure umane e professionali per il prezioso contributo apportato – concludono Di Natale e Spoto – ci riferiamo ai dipendenti, collaboratori, artigiani e imprenditori che, su tutto il territorio, si sonoadoperati, a vario livello, per dare cittadinanza associativa a nuovi operatori economici all’interno della Cna. Si vince insieme. Siamo pronti per la prossima sfida”.