Dopo due mandati pieni e consecutivi, Piero Caico lascia, così come impone lo Statuto, la presidenza di CNA Licata. Per 8 anni è stato importante punto di riferimento della classe dirigente e amministrativa della locale Confederazione. Il riconoscimento per il proficuo lavoro svolto gli è stato tributato pubblicamente in occasione della seduta dell’assemblea che ha portato all’elezione del suo successore. CNA Licata ritrova al timone un veterano, un dirigente molto apprezzato. Si tratta di Elio D’Orsi, al quale i vertici provinciali augurano sostegno e buon lavoro per il nuovo percorso. Il presidente Francesco Di Natale, e il segretario Claudio Spoto, ringraziano anche Piero Caico per la passione, l’impegno, il sacrificio e i risultati ottenuti dalla sede licatese nel periodo della sua presidenza. Alla cerimonia per il passaggio del testimone sono intervenuti anche il sindaco Galanti, l’assessore Ripellino e il consigliere Graci. E’ stata l’occasione per l’amministrazione comunale di annunciare l’approvazione in aula della delibera che recepisce i fondi perequativi messi a disposizione della Regione per il 2021 da utilizzare in compensazione alle minori entrate legate alle misure agevolative messe in campo dal Comune per mitigare i danni prodotti dalla pandemia nei confronti delle attività produttive. CNA e Istituzioni comunali hanno assicurato un rapporto costante e di reciproca collaborazione nell’interesse del tessuto socio economico licatese. Elio D’Orsi, nell’espletamento del proprio mandato, si avvarrà della competenza e del lavoro dei componenti del direttivo. Ne fanno parte Piero Caico, Salvatore Costanzino, Giuseppe Patti, Stefano De Carco, Fedele De Caro, Giuseppe Tilocca, Pietro Infusino, Salvatore Incorvaia, Carmelo Fallù, Giovanni Spiteri, Angelo Cellura e Totò La Rocca. Eletto anche l’organigramma di CNA Giovani: è composto da Giuseppe Costanzino, Giuseppe D’Orsi, Angelo Caico e Luca De Caro.