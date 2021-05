“Con il passaggio alla zona gialla, a far data da domani, lunedì 17 maggio, varranno applicate, in assenza di specifici provvedimenti restrittivi da parte della Regione, le regole nazionali previste per tale colorazione. Pertanto ristoranti e bar potranno finalmente tornare a lavorare, sia a pranzo che a cena, in spazi all’aperto e nel rispetto delle misure anticovid e in osservanza dell’orario stabilito per il coprifuoco. Invitiamo altresì il Comune ad adottare un apposito regolamento per la concessione di spazi esterni alle attività commerciali“.

Così in una nota Piero Caico, presidente della sezione licatese di Cna.