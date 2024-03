Pubblicità

“Un progetto mirato e qualificato con la presenza sul posto di un gruppo di buyers internazionali per promuovere il territorio in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Le basi sono state gettate nel corso del seminario “Le esperienze Cna incontrano il turismo internazionale”, inserito nell’ambito di CNArte&Gusto, che si è svolto al Palacongressi del Villaggio Mose, come evento collaterale del Mandorlo in Fiore. L’impegno è stato assunto da Luca Corradino, Sales Account Italian ExhibitionGroup Spa, in riferimento alla prossima edizione del Post Ttg di Rimini, in programma nel mese di ottobre. Corradino è intervenuto assieme ai vertici nazionali di Cna Turismo e Commercio, il presidente Marco Misischia e il coordinatore Cristiano Tomei, al buyer spagnolo Eduardo Rodriguez, al sindaco di Agrigento Francesco Micciché, al presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio e ai rappresentanti della Confederazione: presenti il segretario provinciale, Claudio Spoto, il presidente della sede di Agrigento, Lillo Abbate, il presidente provinciale di Cna Turismo Esperienziale, Daniela Salemi, il presidente provinciale Cna Agroalimentare, Enzo Di Stefano, il segretario regionale, Piero Giglione, e il presidente regionale, Nello Battiato. “Un risultato straordinario – commentano i dirigenti della CNA – per dare continuità e prospettiva al già avviato progetto del turismo esperienziale in cui crediamo e che bene si valorizza e armonizza con la cultura, l’enogastronomia e il saper fare dei nostri artigiani. Ed in questa ottica, il Sistema Cna, facendo leva sulla disponibilità del Ttg, sta valutando l’ipotesi di realizzare ad Agrigento una mini fiera internazionale in presenza dei buyers, a cui far vivere l’esaltante esperienza dei percorsi,intervallati da eventi artistici e culturali, che raccontano il territorio, la storia, le tradizioni, l’ospitalità e le bellezze. Tutto questo finalizzato, ovviamente, a rafforzare il flusso di visitatori e turisti con destinazione Agrigento e la sua provincia, a partire da gennaio 2025. “CNArte&Gusto” ha riscontrato un grande successo di partecipazione anche in questa seconda edizione: per tutta la giornata esposizione delle eccellenze del territorio, con degustazioni, e dei manufatti dell’artigianato artistico. Nel pomeriggio cooking show conassaggi del “Macco di fave ai sapori della Trinacria” e del “Biscotto Riccio” alla mandorla, ricetta che tra origine dalle suore del Monastero delle Benedettine di Palma di Montechiaro. Ilpiatto dolce è stato preparato da Concetta Marino, mentre quello salato è stato realizzato a cura dell’Associazione provinciale dei Cuochi e Pasticceri “Salvatore Schifano” di Agrigento, guidata dal presidente Giovanni Chianetta, con la partecipazione degli allievi del “Nicolò Gallo” di Agrigento, coordinati dal professore Antonello Iacono Manno. Presente la dirigente scolastica Giovanna Pisano, che ha portato il saluto, dopo gli interventi del presidente provinciale della Cnadi Agrigento, Francesco Di Natale, dell’assessore allo Sviluppo Economico e Artigianato del Comune di Agrigento, Carmelo Cantone, a cui sono andati, assieme al sindaco, i ringraziamenti per la disponibilità mostrata, di Giovanni Chianetta e del coordinatore Agroalimentare di Cna Sicilia, Tindaro Germanelli.