Pubblicità

Usa, Canada, Regno Unito, Francia, Belgio e Germania: 6 nazioni gettano lo sguardo sul territorio agrigentino nel segno del turismo esperienziale. Lo faranno attraverso gli occhi, le orecchie e l’olfatto di qualificati buyers che, da domani sera e fino a lunedì mattina, potranno toccare con mano il saper fare dei maestri artigiani e visitare siti culturali e luoghi suggestivi che il mondo ci invidia. A promuovere e a sostenere l’interessante iniziativa è la CnaTerritoriale di Agrigento nell’ambito di un progetto su cui scommette l’intero Sistema regionale e nazionale della Confederazione. Progetto che parte da Rimini, dove in questi giorni è in corso di svolgimento il Ttg con la presentazione dei percorsi esperienziali. La Cnadi Agrigento, supportata dalla competenza e dallaprofessionalità dello staff guidato da Gaetano Pendolino della “Only Sicily By Paraiba Travel”, ha presentato 3 itinerari, focalizzando l’attenzione sulla città capoluogo e sui vicini centri di Raffadali e Favara, ma anche sull’asse Sciacca-Burgio e sul versante dell’entroterra. Inoltre è stata offerta al sindaco, Francesco Miccichè, l’opportunità di partecipare alla tavola rotonda “Pesaro, Agrigento, L’Aquila – Capitali della Cultura”, organizzata da Cna Turismo e Commercio durante la prestigiosa vetrina internazionale. Calato il sipario sulla Fiera di Rimini, venerdì sera scatta il semaforo verde sul “Post Tour del TTG”, giunto alla seconda edizione. Il programma dell’evento sarà presentato sabato mattina, con inizio alle ore 9,00, presso la sala Zeus del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, grazie alla disponibilità del direttore del Parco, Roberto Sciarratta. Alla cerimonia di benvenuto ai buyers, oltre a Sciarratta, porteranno i saluti istituzionalianche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il funzionario della Prefettura, Eva Di Betta, Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio, Maria Antonietta Testone, in rappresentanza del Libero Consorzio comunale, Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, e Giovanni Chianetta, presidente dell’associazione provinciale dell’associazione cuochi e pasticceri “Salvatore Schifano”. Per la Cna, interverranno il presidente provinciale, Francesco Di Natale, il presidente cittadino, Lillo Abbate, e il segretario regionale, Piero Giglione.Il segretario Claudio Spoto modererà la cerimonia. “Ringraziamo i rappresentanti delle Istituzioni – affermano i vertici provinciali della Confederazione – per averci dato la disponibilità ad accogliere i buyers, a cui cercheremo di raccontare e far vedere quanto di buono, bello e unico è in grado di offrire il nostro territorio in ottica di turismo esperienziale, che mette al centro le imprese artigiane e, più in generale, le straordinarie bellezze di cui disponiamo. Ci faremo carico, ancora una volta, di un grande sforzo di risorse e di energie – sottolineano Di Natale e Spoto – perché crediamo, grazie al supporto del livello regionale e nazionale della nostra CNA – che lo sviluppo del territori oggi passi anche e soprattutto attraverso l’esperienza autentica che il turista è desideroso di vivere durante la sua visita”.