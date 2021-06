Pubblicità

Pro Loco e Gruppo Archeologico Finziade hanno guidato il club della Maserati di Sciacca che questa mattina ha fatto tappa anche a Licata. Con il coordinamento della Polizia Municipale, le bellissime vetture hanno girato buona parte della città con soste più lunghe in Piazza Progresso e al Porto Turistico Marina di Cala del Sole. Le 2 associazioni hanno illustrato i luoghi visitati. Le auto hanno avuto modo di attraversare anche la Panoramica per poi ridiscendere in Piazza Progresso da via Santa Maria.