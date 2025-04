Il tecnico meteorologo licatese Claudio Ortega è stato accreditato come Chartered Meteorologist of the Royal Meteorological Society.

Il Chartered Meteorologist (CMet) è il più alto livello di riconoscimento professionale in meteorologia disponibile nel Regno Unito. È molto apprezzato per aver raggiunto e mantenuto un livello eccezionale di prestazioni professionali e conoscenze scientifiche, con un’area di specializzazione in meteorologia.

L’accreditamento come Chartered Meteorologist (CMet) assicura ai clienti e ai datori di lavoro che l’individuo ha raggiunto e continua a mantenere un elevato livello di competenza nelle proprie aree specialistiche di meteorologia e ha accettato di sottoscrivere un codice di condotta stabilito dalla Società. Per l’ottenimento occorre prima essere Registered Meteorologist. Il processo dura anche 3-4 anni e si conclude con un assesment in cui il candidato deve rispondere a specifiche domande e illustrare la sua carriera in ambito meteorologico. È un Titolo che in Europa hanno ottenuto poche persone.