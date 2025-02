Nella giornata di ieri 22 Febbraio si sono tenute le elezioni del consiglio direttivo di AMPRO Associazione Meteo Professionisti, l’unica associazione di Professionisti meteo in Italia. Tra i candidati anche il licatese Claudio Ortega, Meteorologo WMO1083 Dekra.

Membro della Royal Meteorological Society come Fellow da Febbraio 2022, ha successivamente ottenuto la certficazione come Registered Meteorologist FRMetS. Gestore della rete di monitoraggio del comune di Licata è anche editor di Meteo in Veneto ed è stato docente per due anni del corso TM organizzato da AMPRO. Autore di due articoli scientifici su applicazioni del modlelo WRF e di una NEC è specializzato nella creazione di script e piattaforme web per la visualizzazione di prodotti meteo, analisi e rielaborazione di dati meteorologici raw (sia testo che immagini) utilizzando diversi linguaggi di programmazione. Con un totale di 20 voti Ortega è stato eletto ed entra quindi a fare parte del comitato direttivo composto da Randi, Spensieri, Santini, Zimbo, Marino, Ferrario tutte figure di spicco che lavorano in raimeteo e nel campo meteorologico.