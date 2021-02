Si sono fatte di ora in ora sempre più concrete le voci di un imminente passaggio di Marco Civilleri all’Acr Messina. La trattativa sarebbe ormai alle battute finali con la capolista vicinissima ad accaparrarsi le prestazioni di uno tra i più forti centrocampisti della categoria. Con il Licata che si assicurerebbe un discreto indennizzo. Ma i tifosi non sono rimasti a guardare. Una nutrita delegazione di ultras ha infatti incontrato la società in uno dei più noti alberghi della città. Tra i sostenitori gialloblu serpeggia infatti la paura di vedere indebolita una rosa che finora ha mantenuto le aspettative ipotecando già a fine girone d’andata la salvezza. Circola con insistenza anche il nome del sostituito di Civilleri: un atleta esperto che negli anni passati ha vestito le maglie di Acireale e Messina. Dopo poche settimane dal suo arrivo a Licata il centrocampista Sandro Baglione è anche lui ad un passo dall’addio.