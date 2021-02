Marco Civilleri, in gol contro il Marina di Ragusa, si è presentato in conferenza stampa.

“Per me ogni gol è importante – le sue parole – soprattutto se aiuta a vincere. Dobbiamo pensare partita dopo partita e la prossima sarà una finale. Abbiamo chiuso l’andata a quota 28 nonostante col Marina sia stata la prima di ritorno, ma dobbiamo recuperare con il Messina”.

“Noi non abbiamo la consapevolezza di Acr Messina e di Fc Messina che hanno l’obiettivo di giocare per vincere. Noi siamo una squadra più giovane costruita a dicembre che oggi si può divertire. Ma non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba e dobbiamo stare attenti a quanto succede dietro. Abbiamo trovato lo spirito adatto per divertirci”.