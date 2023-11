Pubblicità

PNRR: Il Ministro Fitto ha annunciato la presenza stabile delle organizzazioni nella Cabina di regia

L’Osservatorio Civico PNRR ha partecipato ieri alla riunione della cabina di regia PNRR, convocata dopo la presentazione ufficiale, venerdì scorso, del nuovo Piano. Una convocazione attesa da tempo, che giunge a seguito di numerose richieste ed azioni di pressione condotte sia dall’Osservatorio che dalle singole organizzazioni che ne fanno parte.

Una convocazione necessaria per potere rappresentare alle istituzioni le istanze e le richieste delle quasi 60 organizzazioni che dell’Osservatorio fanno parte, impegnate quotidianamente in tutta Italia nella promozione dei diritti, nella tutela dell’ambiente e nella risposta ai bisogni di persone e territori vulnerabili; istanze e richieste che non possono essere ignorate se si intende portare a termine un Piano che ha l’ambizione di cambiare il futuro del nostro Paese.

L’Osservatorio Civico PNRR nasce nell’ambito del Festival della Partecipazione 2020 a Bologna, dalle organizzazioni promotrici (ActionAid, Cittadinanzattiva, Legambiente) per chiedere trasparenza e partecipazione nel PNRR. Ad oggi ne fanno parte quasi 60 OSC, estremamente competenti e impegnate su temi quali l’accountability, la sanità, l’ambiente, l’equità di genere, i giovani e molto altro.

Un importante risultato che premia l’impegno delle organizzazioni civiche.

Cittadinanzattiva – Sede di Licata: Maria Grazia Cimino