Nel corso del 2023 sono state settantuno le persone che hanno usufruito del servizio sedie a rotelle messo a disposizione dalla sede del TDM.

Ciò è stato possibile grazie alla donazione di due benefattori che hanno donato le carrozzine e alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa locale. A tutti va il ringraziamento di Cittadinanzattiva.

Abbiamo così sopperito ad una lacuna del nostro servizio ospedaliero che non mette i necessari ausili a disposizione delle persone che avendo problemi di deambulazione devono recarsi presso i vari reparti e servizi.

Questo in sintesi è quanto è stato presentato nel corso della riunione dell’Assemblea Territoriale di Licata svoltasi il 16 dicembre 2023 con la presentazione del Bilancio delle attività dell’anno 2023. Altra voce importante è stata quella della Mobilitazione Permanente a difesa del presidio san Giacomo d’Altopasso che ci ha consentito di incontrare tanti nostri concittadini con i quali si è discusso delle gravi criticità del nostro nosocomio, fortunatamente in parte oggi risolte. Cittadini che con le proprie firme hanno voluto manifestare il dissenso e la preoccupazione di una comunità che vede messa a dura prova l’offerta dei principali servizi ospedalieri e non solo. Ci hanno sostenuto le seguenti associazioni/gruppi: Comitato civico Cantavenera, C.S.D.S. Amici di Don Di Bartolo, Gruppo lettura licatese, A.I.T.S., CIF, AIDO, FIDAPA, Comunità Parrocchiale Di Sabuci. Un ringraziamento alle testate giornalistiche Licatanet, QuiLicata e Lanterna TV.

Sono state inoltre illustrate le altre attività presentate in Bilancio quali ad esempio, il corso di educazione sentimentale, l’apertura di uno sportello ascolto per i giovani studenti in un Istituto superiore, la conclusione del Progetto Community Pro, la partecipazione ai lavori della Consulta di AICA. Riteniamo opportuno dare informazione in merito a quanto realizzato a Licata da pare di un movimento che promuove la tutela dei diritti e dell’empowerment del cittadino augurandoci che ci possa essere una maggiore partecipazione civica per dare un contributo nelle aree della salute, della scuola, della giustizia, dei consumatori e dell’ambiente.

Il Bilancio, come da statuto, è stato inviato alla sede regionale del nostro Movimento.

Il Coordinatore A.T. Maria Grazia Cimino