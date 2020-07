Si rende noto che nell’assemblea territoriale di Cittadinanzattiva di Licata si è costituita l’Area Medico-Legale.

L’ Avvocato Lorena Privato e il Dottor Angelo Montana Medico Legale eserciteranno secondo precise regole fissate dal Codice di Condotta di Cittadinanzattiva l’attività di assistenza legale e medico-legale a sostegno dei cittadini che si rivolgeranno al nostro centro di ascolto e tutela (TDM).

I professionisti, che hanno perfezionato la procedura prevista dal nostro Movimento, sono iscritti nell’Albo Nazionale dei Consulenti di Cittadinanzattiva.

Ricordiamo che anche in questo periodo di cautela sanitaria, i volontari del TDM sono sempre a disposizione per raccogliere segnalazioni e dare informazioni. Da oggi grazie a questo nuovo servizio la nostra azione di tutela sarà ulteriormente potenziata. Per informazioni, rivolgersi alla sede del TDM o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata