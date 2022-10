RIFIUTI E DEGRADO DELLA CITTÀ, intervento del consigliere comunale Angelo Curella.

Il problema non è stato mai risolto, ed è per questo che si ritorna a parlare del problema rifiuti e degrado totale della città… Stamattina mi sono fermato anzi mi sono schifato davanti a tale scempio… ho preso il telefono ed ho scattato due foto in zone centralissime della città nonché due luoghi sensibili ovvero la scuola Serrovira e l’oratorio della chiesa Santa Barbara puntualizzando che tutto il territorio comunale si presenta nella stessa situazione di degrado… Mi rivolgo all’amministrazione ma in particolar modo al Vice Sindaco Avv. Montana in quanto detenie la delega ai rifiuti e all’ambiente… Come si può stare in silenzio e fermi davanti a tale degrado?… Perché non si riesce a trovare una soluzione definitiva? Perché non si riesce a fermare il fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere ed in ogni angolo della città?

In questo periodo stanno arrivando le bollette della TARI per l’anno 2022, come si può chiedere e pretendere che la gente paghi un servizio che non funziona? Come si sta procedendo con chi ancora non ha ritirato i mastelli della differenziata? perché secondo il sottoscritto sono quelli che non pagano la tassa e che quindi sporcano la città, altrimenti non vedo altra giustificazione.

A questo degrado si aggiungerà lo sciopero dei netturbini proclamato per il 19 e 20 c.m. per mancato pagamento degli stipendi e per le scarse condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro (altro problema non risolto)!!! Nel condannare gli evasori del tributo e chi ancora ad oggi continua a sporcare la città, Chiedo all’amministrazione tutta con a capo il Sindaco Dott. Giuseppe Galanti e al suo Vice Avv. Antonio Montana in qualità di assessore con delega ai rifiuti ed all’ambiente le rispettive dimissioni in quanto la situazione di degrado sull’intero territorio comunale è diventata insostenibile anzi lo è già da molto molto tempo! Ormai la gente non chiede altro… DIMISSIONI!!!

Angelo Curella – consigliere comunale