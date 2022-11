“La città è invasa da una quantità di topi inaccettabile. Riceviamo segnalazioni da ogni parte del territorio. Rettifilo Garibaldi, via Palma, la zona del porto, il centro storico, le vie della Marina, tutte sono interessate dalla presenza di colonie di roditori. Con inevitabili ricadute dal punto di vista igienico-sanitario. L’amministrazione lo sa? Si sta programmando un intervento di derattizzazione su larga scala per contenere la riproduzione? Crediamo ci sia una stretta correlazione con i cumuli di rifiuti sparsi per strada che inevitabilmente finiscono per attirare topi e parassiti. Chiediamo urgentemente l’adozione di provvedimenti al Sindaco e alla Giunta. Si sta continuando a mortificare il territorio”.

Così in una nota il consigliere comunale di opposizione, Andrea Burgio.