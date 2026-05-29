Un anno ricco di emozioni e di traguardi raggiunti, i ragazzi del CIRS sempre pronti a mettersi in gioco e anche questa volta hanno raggiunto un altro obbiettivo. Quando l’entusiasmo diventa strumento indispensabile per fare bene le cose, ecco che nascono grandi idee che coinvolgono e appassionano tramutandosi in progetti realizzati grazie alla straordinaria guida di un gruppo di docenti sempre disponibili a condividere sogni e passioni dei nostri giovani. Anche oggi al bellissimo evento, “Visioni Licatesi, L’Arte Pittorica e Scultorea, tra mare, barocco e contemporaneità”, promosso dall’associazione Italiana Turismo Sociale, il CIRS di Licata ha piazzato un’altra bandierina, dimostrando per l’ennesima volta, una spiccata sensibilità intergenerazionale, custodendo il passato guardando al futuro attraverso azioni concrete.

Ecco la motivazione del premio: L’elaborato si aggiudica il premio per la straordinaria capacità di fondere l’identità storica, geografica e antropologica di Licata in un’unica, coerente visione d’insieme. Gli alunni hanno saputo tracciare un percorso visivo che attraversa le dominazioni storiche impresse nel nostro medioevo, Rinascimento Barocco e Liberty, celebrando al contempo maestri come il Portaluni, la Famiglia Spina ed altri artisti siciliani e locali.

Il profondo valore dell’opera risiede nell’equilibrio emotivo con cui ha evocato l’anima laboriosa di Licata- attraverso i simboli dello Zolfo e del Faro-e la sua forte coesione sociale custodita dalle storiche Confraternite.

Nota di eccellenza va alla splendida e moderna intuizione di tradurre la devozione per la Confraternita di San Girolamo nel linguaggio contemporaneo del graphic design, attraverso la stilizzazione del Santo su una maglietta: un ponte perfetto che rende la nostra tradizione viva, attuale e proiettata verso il futuro. Un’opera matura, colta e meritatamente vincente.