Il CIRS di Licata, Scuola di Formazione Professionale per Parrucchieri ed Estetisti, celebra il successo del progetto pluriennale “La Storia la facciamo noi”, parte integrante

dell’iniziativa più ampia “Goccia dopo Goccia”. L’iniziativa ha visto gli alunni della scuola impegnati in un percorso innovativo volto alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale e storico di Licata, dimostrando come la formazione professionale possa andare oltre le competenze tecniche, abbracciando principi etici e civici.

Il progetto ha avuto come obiettivo primario quello di coinvolgere attivamente gli studenti, trasformandoli da semplici spettatori della storia a suoi protagonisti. “Siamo immensamente

orgogliosi dei nostri ragazzi e del lavoro svolto,” afferma Angelo Vincenti, direttore del CIRS di Licata. “La nostra visione va oltre il mero insegnamento tecnico-professionale. Miriamo a fornire

una formazione completa che rafforzi principi etici, rispetto per la storia e la comunità, e un forte senso di responsabilità. Vogliamo che i nostri ragazzi sviluppino la capacità di affrontare sfide,

adattarsi e perseverare nel percorso di apprendimento e nella vita professionale.”

Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno partecipato a laboratori intensivi e collaborativi, un approccio pratico che li ha stimolati a mettersi in gioco, contribuendo attivamente alla realizzazione delle attività previste secondo le proprie capacità individuali. Questa metodologia ha permesso loro di comprendere che la storia non è solo materia di studio passivo, ma un processo

vivo, da vivere e costruire attivamente. Il risultato è stato una profonda valorizzazione del territorio, trasformando la conoscenza del patrimonio storico e delle “pietre” della città in un prezioso tesoro di memoria e ricchezza culturale.

L’apice del progetto è stato raggiunto con l’evento finale tenutosi presso il suggestivo Castel Sant’Angelo a Licata, una delle location più significative del territorio. La scelta del castello ha fornito una cornice ideale per le rievocazioni storiche e le attività pratiche, permettendo agli studenti di utilizzare le loro abilità tecniche e creative in un ambiente storicamente rilevante.

Quest’esperienza ha arricchito profondamente il bagaglio culturale degli alunni, rafforzando il loro senso di appartenenza e contribuendo alla loro crescita umana e professionale.

Il successo del progetto è il frutto dell’impegno e dell’entusiasmo di tutti gli studenti, nonché della sinergia e della dedizione del corpo docente e non docente del CIRS Licata. Un plauso a tutti

coloro che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, che dimostra come la formazione professionale possa essere un motore di crescita non solo individuale, ma anche per l’intera

comunità.