Oggi nella splendida sala Fazello del Museo Archeologico Griffo di Agrigento, in occasione dell’assemblea provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, la sede C.I.R.S. di Licata, ha ricevuto un’importante riconoscimento grazie a un cortometraggio presentato al concorso nazionale sulle vittime civili durante l’ultima guerra.

Alla presenza di numerose personalità, del Presidente regionale ANVCG, Renato Colosi e del commissario straordinario Dottor Giuseppe Scime’, oltre alla presenza del sindaco di Agrigento Dottor Francesco Mcciche’ e dell’assessore Gioacchino Alfano il responsabile della sede CIRS di Licata Angelo Vincenti, ha ricevuto un riconoscimento per la partecipazione dei ragazzi del suo istituto al concorso Nazionale dedicato alle vittime civili dei bombardamenti.

“Ancora una volta la sede di Licata protagonista di un evento importante che evidenzia l’attività della scuola oltre che in ambito professionale, anche in quello di carattere sociale e storico, una scuola che si apre al futuro senza dimenticare il passato – si legge in una nota – Un lavoro portato avanti oltre che dagli studenti, impegnati per mesi anche in orari extrascolastici, dal gruppo straordinario di docenti che si sono dedicati con amore e passione ai ragazzi, e in questo progetto un ringraziamento particolare alle docenti Gabriella Mazzerbo, Isabella Cavaleri, Marilena Cardella e Angela Termini e al professor Guido Cellura. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Carmela Zangara per avere coinvolto emotivamente nei suoi incontri i ragazzi interessati nel progetto”.