Ennio Ciotta, di anni 51, da oggi è il Nuovo Direttore Sanitario dell’Asp di Enna. Inizia la sua brillante carriera manageriale giovanissimo nel 2014 quando a soli 40 anni gli viene conferito l’incarico di Direttore dell’Unita operativa complessa di cardiologia del presidio ospedaliero di Licata sotto la sua direzione la cardiologia di Licata conosce il periodo più florido e produttivo. A dicembre del 2017, spinto dalla voglia di crescita professionale, partecipa e vince la selezione per il conferimento di Direttore dell’unità operativa complessa di cardiologia con UTIc ed emodinamica del presidio ospedaliero di Sciacca e anche qui dimostrando eccellenti qualità professionali e manageriali spinge la cardiologia di Sciacca ai primi posti in Italia per ciò che riguarda il tempestivo trattamento dell’infarto miocardico acuto (dati Agenas 2024).

Durante il periodo saccense, sulla scorta dei risultati ottenuti, la direzione strategica aziendale gli conferisce l’incarico ad interim di direttore sanitario di presidio e da qui spicca il volo verso i gradini più alti del management aziendale partecipando con esito positivo al corso CEFPAS per l’idonietà a ricoprire l’incarico di direttore sanitario aziendale riuscendo sempre a coniugare un eccellente attività clinica cardiologica, amore e dedizione al paziente e capacità organizzativa.

Oggi accede alla Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e frequenta già il corso per la Direzione Generale puntando già sempre più in alto … ai massimi livelli.

Auguriamo al Direttore Sanitario più giovane della Sicilia un buon lavoro sicuri che anche ad Enna saprà dare il suo qualificato contributo fissando già come primo obiettivo, da inguaribile cardiologo, l’apertura dell’emodinamica all’ospedale di Enna.

Da oggi cardiologo e non solo!