Si è svolta nel pomeriggio di martedì 28 Luglio, all’interno della Sala Congressi della Banca San Francesco, a Canicattì, la conferenza stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2026/2027 del Teatro Odeon, che torna così a vivere dopo anni di chiusura. Alla conferenza, moderata dalla giornalista e conduttrice Gloria Incorvaia, sono intervenuti l’assessora alla Cultura del Comune di Canicattì, Maria Mancuso, il vice Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Alaimo, entrambi per portare i saluti istituzionali e porgere un augurio alla nuova gestione della storica struttura canicattinese, l’imprenditore Ivan Lo Manto, in rappresentanza dei sostenitori della rinascita del Cinema Teatro Odeon e, naturalmente la Direttrice Generale del Teatro, l’imprenditrice Lidia Lo Brutto nonché il Direttore Artistico del Teatro, Francesco Bellia. Assente, per motivi personali sopraggiunti, il Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Una conferenza che ha confermato la grande capacità imprenditoriale di Lidia Lo Brutto che, visibilmente emozionata, ha raccontato di come Le è nata l’idea di ridare vita ad un luogo molto amato da se stessa in primis e dai cittadini e manifestato la propria visione, con obiettivi chiari legati all’arte ed alla cultura come veicoli di aggregazione e di condivisione, in modo che il nuovo Odeon possa diventare “la casa di tutti”. Il Direttore Artistico, Francesco Bellia, nel ringraziare Lo Brutto per il prestigioso quanto stimolante incarico affidatogli, ha finalmente svelato al numerosopubblico presente che ha riempito lo spazio concesso dalla Banca San Francesco, ed è venuto fuori un cartellone di assoluto prestigio, accompagnato dagli applausi convinti della platea che ha notevolmente apprezzato il palinsesto costruito dall’esperto Direttore. Premesso che il Teatro ospiterà in settembre ( con data da definirsi ) uno spettacolo di apertura, il Cartellone Nazionale 2026/2027 vedrà il suo debutto il 14 novembre con lo spettacolo scritto ed interpretato da Luca Ward dal titolo “Oggi voglio essere me stesso”; il 12 dicembre sarà la volta di Lorenzo Flaherty con “Casanova”, tratto da un lavoro di David Norisco. Il 2027 si apre il 9 gennaio con la partecipazione straordinaria di Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi nella interpretazione dello spettacolo dal titolo “Notte di Follia”, di Josiane Balasko. Ed a seguire, il 13 febbraio sarà la volta di Simona Cavallari con lo spettacolo “Donne, di David Norisco; il 13 marzo toccherà a Gianluca Guidi, figlio di Jonny Dorelli, con uno spettacolo tutto al musicale dal titolo “Diario di un figlio d’arte”, scritto e diretto dallo stesso Guidi. Ed infine, il 17 aprile sarà “Sconcerto Rock”, scritto ed interpretato da Gene Gnocchi, a concludere la rassegna in abbonamento. Due, provvisori al momento, gli spettacoli fuori abbonamento: il primo è di assoluto livello, scritto, diretto ed interpretato dalla grande Anna Mazzamauro, dal titolo “Come è umano ancora lei….”, previsto il 23 gennaio 2027; il secondo si intitola “A.M.O.R.E. & A.M.O.R.I.”, di David Conati, interpretato da Matilde Brandi e da Francesco Branchetti, che andra’ in scena il 3 aprile. Un cartellone di grande caratura e di prestigio, intitolato “Ridi,sogna,vivi……”, che rispecchia la visione condivisa di Lidia Lo Brutto e di Francesco Bellia e cioè quella di regalare al pubblico momenti di aggregazione in totale spensieratezza ma uscendo dal Teatro con spunti di grande riflessione. Un calendario adatto a tutti e per tutti, come dimostraanche la politica adottata sui prezzi contenuti degli abbonamenti. “Questo cartellone – ha dichiarato Bellia concludendo il proprio intervento – e’ solo l’antipasto di ciò che sarà la programmazione del Teatro Odeon che, oltre che poter contare su una programmazione cinematografica di prim’ordine, sarà luogo multidisciplinare con numerose iniziative artistiche, musicali, culturali che saranno rese note più avanti e che permetteranno, grazie alla condivisione con la Direttrice Generale, di poter vivere anche percorsi food riscoprendo i sapori della terra sicula, con aperitivi a tema e cene speciali da poter consumare all’intero della struttura, prima e dopo ogni spettacolo, servizi per i quali saranno fin da subito in vendita abbonamenti speciali. In merito a questi ultimi, saranno in distribuzione online sui canali LiveTicket, direttamente sul sito ufficiale del Teatro, attraverso i canali social della struttura e, fisicamente, presso il punto vendita dedicato presso QuiPoste di Canicattì.