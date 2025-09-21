Torna Cinema in Festa, l’iniziativa nazionale che permette di andare al cinema con un biglietto ridotto a soli 3,50 euro. Anche il Fly Cinema di Licata aderisce alla manifestazione, offrendo così a licatesi e non un’occasione imperdibile per vivere la magia del grande schermo a prezzo speciale.

La settima edizione partirà domenica 21 settembre e si concluderà giovedì 25 settembre, coinvolgendo in tutta Italia oltre 900 sale e 2800 schermi. Cinque giorni di film per tutti i gusti, comprese le nuove uscite della settimana, a un costo simbolico pensato per avvicinare sempre più spettatori alle sale.

Il progetto, lanciato nel 2022 e in programma fino al 2026, è promosso da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. L’idea si ispira alla “Fête du Cinéma” francese e punta a valorizzare il cinema come esperienza culturale e di socialità, garantendo un calendario di proiezioni lungo dodici mesi.

Per gli spettatori licatesi, dunque, l’appuntamento è al Fly Cinema, dove dal 21 al 25 settembre sarà possibile godersi grandi film a un prezzo speciale.