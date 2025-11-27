In occasione della Mediterranean Fruit & Vegetables Expo – FRUTECH 2025, lo stand Padiglione C1 Stand 12 dell’associazione di tutela del pomodorino Buttiglieddru di Licata, ospiterà un evento speciale che intreccia cultura, gastronomia e innovazione sociale.

Lo chef-regista Vincenzo La Cognata, Presidente di HimeraMovie APS, sarà protagonista della degustazione d’autore ispirata al suo cortometraggio Â Milanisa’: il film vede tra i protagonisti, attori con disabilità.

I visitatori potranno assaporare la ricetta, simbolo del film, preparata con il pomodoro buttuglieduu del territorio licatese presidio slow food.

Un esperienza che celebra il profondo legame tra cinema, cucina e identità siciliana.

Durante l’evento sarà presentato il cortometraggio e il progetto HimeraMovie APS, realtà inclusiva e culturale che promuove l’integrazione sociale attraverso l’arte, la narrazione e la partecipazione attiva della collettività.

FRUTECH 2025 si conferma spazio di dialogo tra tradizione e innovazione.

Un sentito ringraziamento al Presidente dell’associazione Buttuglieddru, Enzo Graci, per l’invito e la preziosa collaborazione.