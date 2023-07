Pubblicità

Galassia Cinema, una rete di circa 400 sale cinematografiche, ha stipulato accordo con Fenix Entertainment, società di produzione cinematografica quotata in Borsa (tra i tanti ha prodotto Stranizza d’Amuri) per creare il più grosso polo di distribuzione cinematografica italiano. L’advisor legale dell’operazione è l’avvocato licatese Gioacchino Amato.

Fenix Entertainemnt S.p.A (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, comunica di aver sottoscritto un prestigioso accordo con Galassia Cinema, società di nuova costituzione attualmente impegnata nella costituzione di un vasto circuito di sale cinematografiche, ad oggi circa 200 associate e circa altre 200 in corso di affiliazione, su tutto il territorio italiano.

Grazie a questo accordo Fenix Entertainment rafforza il ramo distributivo della società, riuscendo a garantirsi l’uscita sicura

nelle sale del circuito dei film di propria produzione e/o di quelli acquisiti da terzi per la distribuzione. La collaborazione è

funzionale a creare una vigorosa struttura di Distribuzione Theatrical.



Fenix, inoltre, con questo accordo mira a rafforzare la sua presenza all’estero e a diventare punto di riferimento del cinema

internazionale per la distribuzione in Italia.

A tal riferimento uno dei punti focali dell’accordo tra Fenix e Galassia Cinema, è quello di una esclusiva, stretta e proficua

collaborazione per l’acquisizione, la distribuzione e lo sfruttamento congiunto su territorio italiano di pellicole internazionali di grande potenziale qualitativo e commerciale, che miri a posizionare le due società come un player di rilievo nel panorama della distribuzione cinematografica in Italia.

Altro grande vantaggio sarà il fatto che Fenix Entertainment potrà utilizzare le sale cinematografiche nelle ore diurne per attività di post-produzione, e potrà organizzare eventi, rassegne cinematografiche, festival, e mettere a disposizione le sale a

realtà terze per proiezioni private.

Dichiara l’amministratore delegato della società dott. Andrea Musso: “Dopo aver consolidato negli ultimi anni i segmenti della produzione (con la realizzazione di pellicole importanti e pluripremiate come “Stranizza d’Amuri” di Giuseppe Fiorello e “Monica” di Andrea Pallaoro) e della post-produzione (con l’acquisizione del maggior polo di post-produzione italiano Laser Film), con questa operazione, che è in linea con gli obiettivi strategici dichiarati di diventare un player integrato verticalmente nell’industria, Fenix si pone l’obiettivo di perfezionare il segmento di distribuzione e sfruttamento delle pellicole, così da finalizzare il ciclo vitale della prodotto cinematografico assicurando ai propri film e a quelli di terzi acquisiti per la distribuzione, una grandissima esposizione mediatica e una capillare presenza nel territorio italiano, ripartendo, come sempre sottolineato, dalla centralità della sala e dalla sua importanza strategica nella filiera dell’audiovisivo.”



“Galassia non ha dubbi – ha dichiarato Manuele Ilari, fondatore di Galassia Cinema – che la leadership a livello nazionale si conquisti unendo le forze. Oggi il 70% dei film italiani non hanno distribuzione e sono costretti ad un’autodistribuzione”.

“Con la partnership tra i due gruppi – prosegue Tiziano Missaglia, Presidente di Galassia Cinema – si creerà un polo distributivo di riferimento nel settore nazionale ed internazionale”.

“Uniremo le forze – ha concluso Raffaele Pagnotta, AD di Galassia Cinema – per far dialogare i segmenti della produzione e della

distribuzione”.

Advisor legale dell’operazione è stato l’Avv. Gioacchino Amato.