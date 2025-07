Tutto pronto per la seconda giornata del Festival del Cinema Archeologico, realizzato in collaborazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi, il museo “Salinas” di Palermo e il RAM film festival, Fondazione Museo Civico di Rovereto. Un evento che si conferma una delle attività di divulgazione più radicate e seguite in Sicilia.

Si partirà anche quest’anno da Licata (10 e 11 luglio), dove le proiezioni saranno ospitate al Museo della Badia e a Castel Sant’Angelo, sulla sommità del Monte su cui si trovano i resti dell’antica città di Finziade.

L’accesso alle proiezioni è gratuito e, come già avvenuto in passato, durante le serate agli spettatori sarà distribuita una scheda per votare i film, che saranno poi premiati durante la kermesse. Necessaria la prenotazione sul sito on line www.ramfilmfestival.itper gli Arkeotalk.

Ecco il programma delle due giornate:

Licata

10 luglio – Museo Archeologico Regionale della Badia

A partire dalle 21 proiezioni di “Uomini e Dei, il mare e il sacro”, regia di Massimo D’Alessandro e “La Grotte Cosquer, un chef d’œuvre en sursis / La grotta Cosquer, un capolavoro in Pericolo”, regia di Marie Thiry.

11 luglio – Castel Sant’Angelo

Ore 19.30: Archeotalk su “Neanderthal, l’altra umanità” con Franco Capone, tra i più noti giornalisti scientifici italiani. Partecipazione gratuita con prenotazione online sul sito www.ramfilmfestival.it. Aperitivo in collaborazione con Casa Vinicola Quignones.

Ore 21: proiezione di “Néandertal, premier artiste de l’humanité? / Neandertal, primo artista dell’umanità?”. Regia di Thibaud Marchand. “Ingeniería Romana – Puertos / Ingegneria romana – i porti”. Regia e produzione: José Antonio Muñiz.