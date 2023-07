Pubblicità

Il Comune cambia gli orari di apertura estivi dei cimiteri di Marianello e dei Cappuccini. Il dipartimento Lavori Pubblici spiega infatti che “alla luce delle condizioni meteo (eccesso di calore) e dell’orario estivo entrato in vigore per il personale dipendente, si effettuerà l’orario di apertura dei cimiteri di Marianello e dei Cappuccini tutti i giorni, compresi festivi e domenica dalle 7 alle 12,30“. Il provvedimento è in vigore a partire da oggi, mercoledì 19 Luglio.