Il parziale allentamento delle restrizioni anti Covid permette al Comune di rimodulare gli orari di apertura dei due cimiteri di Marianello e dei Cappuccini. A partire da domani, i due camposanti saranno infatti aperti all’utenza dalle 7 del mattino alle 17 con orario continuato. “Visto che alcune restrizioni stanno venendo meno – le parole dell’assessore con delega ai cimiteri Pino Ripellino – abbiamo riaperto sia Marianello che i Cappuccini dalle 7 del mattino fino alle 5 del pomeriggio con orario continuato. Sarà il personale comunale a garantire l’apertura giornaliera”. Novità sono in arrivo anche per quanto concerne la pulizia delle due aree, spesso finita sotto attacco (soprattutto via social) da parte dell’utenza. “Oltre a quello del Comune – spiega ancora Ripellino – a breve avremo a disposizione altro personale ausiliario che ci darà una grossa mano d’aiuto per mantenere nel decoro sia Marianello che i Cappuccini”. Da Ripellino è partito poi anche un invito all’utenza che quotidianamente si reca nelle due aree cimiteriali. “Invito la gente a non sporcare, noi possiamo pulire in continuazione ma se poi qualcuno sporca subito dopo, saremo punto e a capo”.