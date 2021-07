Pubblicità

Esprimo la mia amarezza e indignazione nell’apprendere che dalla giornata odierna i cimiteri comunali resteranno chiusi le domeniche e i festivi per tutto il periodo estivo. È inaccettabile e vergognoso in un paese civile privare i lavoratori di andare a trovare i propri cari defunti la domenica, unico giorno per loro possibile. Numerosi saranno anche i danni economici per tutte le attività commerciali che gravitano attorno ai servizi cimiteriali. Si potrebbe rimodulare l’orario d’apertura garantendo l’accesso ai due cimiteri la domenica anche solo per tre/quattro ore, con l’ausilio anche dei percettori del reddito di cittadinanza. A nome mio e dei tanti cittadini licatesi che in queste ore mi hanno esternato la loro rabbia e disapprovazione, chiedo al Sindaco e all’assessore ai servizi cimiteriali Ripellino di rivedere tale scelta, permettendo la visita ai nostri cari defunti anche la domenica mattina.

Il consigliere comunale Vera Lauria