L’Amministrazione Comunale di Licata ha risolto il problema: i cimiteri cittadini resteranno aperti anche nei week end.

Cancelli d’ingresso dei cimiteri di Licata spalancati anche nel week end.

Lo hanno annunciato il sindaco Pino Galanti ed il vice sindaco Antonio Montana, comunicando che il problema che si è verificato domenica scorsa è stato risolto. In questo fine settimana il personale del Comune lavorerà regolarmente.

Domenica scorsa, come si ricorderà, per scongiurare la chiusura, erano stati il vice sindaco Antonio Montana e l’assessore Giovanni Morello a tenere aperti i cimiteri di Licata.

“Avevamo detto – è il commento del vice sindaco Montana – che si trattava di una soluzione tampone, per evitare che i licatesi che attendono la domenica per far visita ai congiunti defunti trovassero i cancelli dei cimiteri sbarrati. Abbiamo risolto il problema legato alla mancanza di risorse per gli straordinari, e già da domenica, e per tutta l’estate, il personale del Comune garantirà la regolare apertura dei camposanti”.