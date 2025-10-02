Domenica 21 settembre 2025, il CIF (Centro Italiano Femminile), ha effettuato il tesseramento delle Aderenti durante la Santa Messa, presso la Chiesa B.M.V. di Monserrato (Sacro Cuore), celebrata dal Consulente Ecclesiastico Don Pino Agozzino.
Subito dopo, l’Assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche associative.
Sono state elette all’unanimità:
la Presidente Comunale, dottoressa Angela Silvana La Rocca;
le Vicepresidenti Comunali, dottoressa Anna La Greca e professoressa Daniela Pira;
la segretaria, dottoressa Alessandra Iozza;
la tesoriera, signora Annamaria Todaro.
Sono state anche nominate le rappresentanti al Congresso Provinciale: l’insegnante Domenica Cavalerie la dottoressa Alessandra Iozza.
Il rinnovo delle cariche rappresenta un segno di continuità nell’attività del CIF, da sempre presente sul territorio e pronta a cogliere e accogliere i bisogni della collettività.