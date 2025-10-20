Domenica 19 ottobre 2025, presso la Sala Chiaramontana del Seminario Vescovile di Agrigento, si è svolta l’Assemblea elettiva del Cif (Centro Italiano Femminile) sezione provinciale di Agrigento, convocata per il rinnovo dell’ufficio di Presidenza Provinciale, per il quadriennio 2025-2029. L’Assemblea elettiva, composta dairappresentanti dei CIF comunali di: Licata, Casteltermini, Realmonte, Agrigento, Cattolica Eraclea, San Biagio Platani, Camastra, Favara, Ravanusa, ha proceduto all’elezione delle nuove cariche statuarie.

All’unanimità sono state elette:

Presidente Provinciale, Mariolina Di Salvo, che ricopre il suo secondo mandato;

Vicepresidente Provinciale, Maria Rosaria Manzone;

Vicepresidente Provinciale, Rosellina Montana Lampo;

Consiglieri Provinciali: Maria Rosa Carmina, Silvana La Rocca, Marisa Ballone, Margherita Licata, Laila Bassi.

Segretaria Provinciale, Alessandra Iozza;

Tesoriera Provinciale, Donatella Tealdo.

Hanno preso parte ai lavori anche le rappresentanti del CIF Regionale, che hanno garantito il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e coordinato l’organizzazione dell’Assemblea.

La nuova Presidenza Provinciale continuerà ad essere una presenza attiva sul territorio, supportando i vari CIF comunali, promuovendo e realizzando progetti e iniziative per rispondere alle esigenze della collettività, valorizzando nuove opportunità di collaborazione e crescita.

Particolarmente significativa è stata la presenza del Consulente Ecclesiastico Don Pino Agozzino, che da sempre sostiene e condivide i valori del CIF, il quale ha aperto i lavori dell’Assemblea con un intenso momento di riflessione, sottolineando il continuo impegno dell’Associazione verso quelle realtà che richiedono supporto e sostegno.

Il rinnovo della Presidenza Provinciale, è stata anche un’occasione per festeggiare i 50 anni di presenza al CIF dell’insegnante Lia Rocco, che ha espresso la sua immensa gioia nell’aver vissuto durante tutti questi anni delle esperienze e dei momenti di vita indimenticabili e ricchi da un punto di vista sociale, emotivo, umano.

La rielezione della Presidente Mariolina Di Salvo, rappresenta un segno di continuità e riconoscimento per l’encomiabile lavoro svolto con impegno profuso e assoluta dedizione al servizio del bene comune.

Alessandra Iozza – Segretaria Provinciale CIF-Agrigento